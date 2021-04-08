Air Astana запускает новый сервис - Meet & Greet

Новая услуга облегчит пассажирам их пребывание в аэропорту и поможет быстро пройти обязательные процедуры, необходимые в настоящее время для международных поездок.

Авиакомпания Air Astana сообщает о введении с 9 апреля 2021 года нового сервиса Meet&Greet - индивидуальной услуге по сопровождению путешественников в аэропорту при вылете и прибытии в аэропортах Алматы и Нур-Султан, а также при транзите в аэропорту Франкфурта.

Новая услуга облегчит пассажирам их пребывание в аэропорту и поможет быстро пройти обязательные процедуры, необходимые в настоящее время для международных поездок.

При оформлении услуги Meet&Greet в Алматы и Нур-Султане для пассажиров будет организована встреча у телескопического трапа или у входа в терминал, оказана помощь с багажом, регистрацией и посадке. Во Франкфурте пассажиров, воспользовавшихся услугой, встретят у самолета или входа в терминал, при необходимости пересадки на стыковочный рейс будут оказаны ускоренные процедуры, как для пассажиров, так и для их багажа. Стоимость услуги Meet & Greet составляет 20 000 тенге (или 40 евро) на одного человека во всех трех аэропортах.

Более подробная информация об услуге и условиях бронирования доступна по ссылке https:///airastana.com/kaz/enUS/My-Booking/Meet-Greet

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