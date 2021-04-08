Прогноз погоды на 9 апреля в Казахстане 

Местами ожидаются туман, усиление ветра.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9 апреля, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине РК погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе республики с пыльной бурей, на севере – гололед, - сообщили в ведомстве.

В Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Карагандинской областях местами туман. Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ветер 15-20 м/с, в Мангистауской, Атырауской областях с пыльной бурей.

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