Депутаты Мажилиса считают, что проблемы жестокого обращения с бездомными животными требуют широкого обсуждения.

Депутат Мажилиса, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева посетила столичные приюты для животных, сообщает zakon.kz.

В ходе встреч с руководителями специализированных организаций, которые состоялись с участием президента Ассоциации по защите животных "Inucobo" Лилией Сарсеновой, подняты в целом проблемы жестокого обращения с бездомными животными, вопросы деятельности приютов для бездомных собак и кошек, а также вопросы совершенствования законодательства.

Среди посещенных приютов - "Питомник для собак и кошек". Сегодня здесь содержится свыше 150 животных. За прошлый год более 100 собак и кошек обрели хозяев.

Учредитель приюта "Я живой" Елизавета Липисей обратила внимание участников встречи на то, что в Казахстане деятельность приютов никак не регламентирована законодательно. По ее словам, нужно разработать и утвердить нормативно стандарты, формат работы таких организаций, требования к ним, также нуждается в регулировании содержание населением домашних животных.

Необходимо, чтобы были разработаны единые правила содержания домашних животных, чтобы велся учет животных через их регистрацию. Во многих странах практикуется чипирование животных. Благодаря этому можно узнать, кто хозяин, а также другую информацию. Вместе с этим важна государственная поддержка, к примеру, в вопросе выделения земельных участков. Елизавета Липисей

Дарига Назарбаева побывала также в приюте ЧФ "Halfway home". Здесь содержится 80 собак.

Мы спасаем раненых, брошенных животных. Сборы средств не ведем. За свой счет содержим приют, проводим стерилизацию, вакцинацию. руководитель ЧФ "Halfway home" Ганикен Дербисалиева

По ее словам, приют расходует каждый месяц от 800 тысяч до 2 миллионов тенге в зависимости от сезона.

Было бы хорошо, если бы о нашем приюте знало больше людей. Тогда гораздо больше собак обрели бы хозяев. Мы всегда ищем ответственных людей, которые приютят животных. Проверяем будущие условия содержания животного и затем принимаем решение – передавать ли человеку собаку, - говорит руководитель приюта.

Дарига Назарбаева поблагодарила за работу руководителей приютов и отметила, что вопросы гуманного отношения к домашним животным, сокращения числа бродячих животных, а также деятельности специализированных приютов требуют внимательного рассмотрения. По ее словам, в настоящее время в Парламенте рассматривается соответствующий законопроект и при его разработке должно обязательно учитываться мнение общественности – как экологов и зооактивистов, так и тех, кто боится оказаться жертвой бродячих животных на улице. В этой связи Дарига Назарбаева подчеркнула, что консультации с представителями общественных организаций будут продолжены.

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