Столичные полицейские отговорили мужчину от самоубийства

Полицейские спустили вниз мужчину, провели профилактическую беседу, после чего передали медикам.

Полицейские Нур-Султана смогли отговорить мужчину от прыжка с крыши, сообщает zakon.kz.

Мужчина сидел на краю крыши 13-этажного дома по улице Отырар. После звонка очевидцев на пульт 102 на месте прибыл наряд Полка патрульной полиции.

Стражи порядка поднялись на крышу дома. Увидев полицейских, мужчина начал угрожать, что прыгнет, если они подойдут ближе. Чтобы как-то отвлечь внимание и выиграть время один из полицейских начал с ним разговор.

В ходе беседы 28-летний мужчина, который крепко выпил, прежде чем свести счеты с жизнью, сознался, что на этот роковой шаг его подтолкнул конфликт с сожительницей. Полицейские смогли убедить мужчину не совершать необдуманный поступок.

Мы пытались отвлечь парня, призывали к разуму, уговаривали, что конфликты бывают у всех и это не повод сводить счеты с жизнью. капитан полиции Еркебулан Жанкебаев

Полицейские благополучно спустили вниз мужчину, оказали психологическую помощь и провели профилактическую беседу, после чего передали медикам.

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