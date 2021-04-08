В АО "Самрук-Энерго" новый председатель правления

Им стал Сунгат Есимханов.
Решением Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Сунгат Есимханов назначен Председателем Правления АО "Самрук-Энерго", сообщает zakon.kz.
Нового руководителя АО "Самрук-Энерго" сегодня, 8 апреля представил коллективу Председатель Правления "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев.
Сунгат Куатович Есимханов родился 30 ноября 1973 года в совхозе Кызыл-Курама Майского района Павлодарской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Павлодарский Государственный университет имени С. Торайгырова (1996); бизнес и менеджмент;
- Институт "Болашак" (2007); юрист
Трудовой стаж:
- Инженер, экономист-нормировщик, экономист второй категории АО "Алюминий Казахстана" (1996-2000);
- Главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции города Астаны (2001-2003);
- Начальник управления координации деятельности региональных подразделений Департамента сводного анализа и координации по г. Астана, начальник управления территориальной, кадровой работы и развития государственного языка и переводов Департамента административной и территориальной работы города Астаны (2003-2004);
- Директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области и Карагандинской области (2004-2007);
- Финансовый директор ТОО "Игілік групп-ХХI" города Астаны (2007-2008);
- Заместитель генерального директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева" (2008);
- Начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (2008-2010);
- Президент Акционерного Общества "Казахэнергоэкспертиза" (06.2010-08.2014);
- Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (08.2014-11.2018);
- Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2018-02.2020);
- Первый заместитель акима Павлодарской области (с 02.2020)
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