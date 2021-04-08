Стая собак напала на пенсионера в ВКО

Спасать его пришлось полицейским.

8 апреля в третьем часу дня пожилой житель села Урджар Урджарского района направился в магазин рядом с домом, сообщает zakon.kz.

По его словам, сзади ему послышался собачий лай, но он не обратил внимание. Вдруг одна из бродячих собак бросилась на него. Мужчина сумел ее оттолкнуть, но на него бросились остальные.

В это время мимо проезжал полицейский патруль. Увидев происходящее, они стали сигналить. Звук клаксона отпугнул животных.

Пожилой мужчина выразил благодарность сотрудникам полиции.

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