Новый футбольный клуб в Москве назвали "Кайрат"

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"Кайрат-Москва" будет базироваться в Красногорске.
Новый футбольный клуб под названием "Кайрат-Москва" будет заявлен в первенстве российской профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и выступит в зоне "Запад", сообщает zakon.kz.
Как пишет Meta-ratings.kz, представители клуба уже отправились из Алматы в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Старт турнира намечен на август текущего года.
"Кайрат-Москва" будет базироваться в Красногорске, где также будет проводить свои домашние матчи.
Главным тренером команды станет Кирилл Лекер. В его тренерский штаб войдут Вадим Боровский и Евгений Костроруб. Основу команды составят футболисты молодежного клуба "Кайрат".
Новый сезон в ПФЛ стартует в августе 2021 года.
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