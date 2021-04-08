Washington Post: Лидер ИГ сотрудничал с США

В недавно рассекреченных протоколах допроса тогда иракский заключенный M060108-01 предстает как образцовый арестант, "сотрудничающий" с американцами, необычайно разговорчивый, - WP.

Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане) Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курайши активно сотрудничал с США, передает zakon.kz.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Издание отмечает, что в недавно рассекреченных протоколах допроса тогда иракский заключенный M060108-01 предстает как образцовый арестант, "сотрудничающий" с американцами, необычайно разговорчивый. Во время допросов, пишет газета, он сообщал о том, где найти секретные базы группировки, а также рисовал наброски лиц из руководства организации и рассказывал, где они предпочитают обедать. В частности, он нарисовал карту места, где базировался "второй человек" в группировке, после чего - через несколько недель - тот был ликвидирован американскими военными.

Аль-Курайши стал главарем ИГ в 2019 году после того, как прошлого лидера — Абу Бакра аль-Багдади — ликвидировали США.

С 2006 по 2008 год ИГ (тогда называвшееся ИГИ — "Исламское государство Ирак") базировалось только в Ираке. Группировка начала деятельность в Сирии в 2013 году.

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