Facebook начал тестировать сервис Hotline – конкурента Clubhouse

Приложение позволяет создателям контента общаться с аудиторией, которая может задавать вопросы посредством текста или аудио. Однако в отличие от Clubhouse спикер может транслировать не только звук, но и видео.

Экспериментальная команда Facebook NPE Team начала бета-тестирование нового веб-приложения Hotline, сообщает zakon.kz.

Как пишет TechCrunch, это сервис вопросов и ответов, который издание описывает как гибрид Clubhouse и Instagram Live.

Приложение позволяет создателям контента общаться с аудиторией, которая может задавать вопросы посредством текста или аудио. Однако в отличие от Clubhouse спикер может транслировать не только звук, но и видео.

Пользовательский интерфейс очень напоминает Clubhouse. Главный экран в приложении будет разделен на несколько частей: в верхней части экрана отображается иконка с аватаркой ведущего, в нижней части – панель с аватарками слушателей. В десктопной версии: ведущий – слева, слушатели – справа.

Другое важное отличие Hotline от Clubhouse в том, что все разговоры записываются автоматически. Файлы с аудио (в формате mp3) и видео (mp4) становятся доступными по окончании эфира, после чего их можно загрузить в YouTube или подкаст-сервис. Кроме того, пользователи должны заранее определиться с ролью: быть только слушателями или принимать активное участие в диалоге.

Присоединиться к Hotline пока можно только по приглашению. Сроки публичного запуска проекта не называются.

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