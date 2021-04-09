Чтобы вернуть жену, экс-супруг в ЗКО шантажировал ее интимным видео

Видео он успел отправить лишь родственникам потерпевшей.

Чтобы вернуть супругу, бывший муж намеревался распространить в Сети интимные видеоролики и фото с ее участием, сообщает zakon.kz.

4 апреля в полицию ЗКО обратилась 32-летняя жительница, которая заявила о незаконном распространении ее интимных видео и фотографий, передает портал Мой Город.

Как выяснилось, ее пикантные фото и видео распространял ее бывший муж. Таким образом он шантажировал женщину и пытался вернуть, - отметили в пресс-службе ведомства. - В отношении мужчины было начато досудебное расследование по статье 311 УК РК "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов". пресс-служба ДП ЗКО

Непристойные видеоролики бывший муж успел отправить лишь родственникам потерпевшей.

Подозреваемому грозит уголовная ответственность: штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, а также ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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