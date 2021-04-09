Одного из богатейших британцев убили в его имении

В настоящее время местная полиция арестовала 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Владельца пятизвездочного отеля Sheraton Grand в Лондоне, 83-летнего миллионера Ричарда Саттона убили в его поместье в Дорсете. Ему нанесли ножевое ранение, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily mail, кроме 83-летнего аристократа пострадала его 60-летняя жена, которую по воздуху доставили в одну из больниц в Бристоле. Сейчас она находится в критическом состоянии.

В настоящее время местная полиция арестовала 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Ричард Саттон является влиятельным землевладельцем. Его состояние оценивается в £300 млн (около $415 млн). Он также был владельцем пятизвездочных отелей в Лондоне.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что французского миллионера, политика, общественного деятеля Бернара Тапи и его жену избили и ограбили в их доме во Франции. При этом сообщалось, что неизвестные украли драгоценности. По предварительным данным, нападавших было четверо. Полицию и спасателей вызвали соседи.

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