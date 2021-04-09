Села в Мангистауской области могут быть погребены под песком

Некоторые бросили свои дома: скот негде держать, и в страхе жить невозможно.

Сельчане Мангистауской области оказались в ловушке, и не простой, а песчаной. Они утверждают, что их дома окружили зыбучие дюны, которые уже засыпали несколько строений, сообщает zakon.kz.

Настоящая пустыня способна поглотить поселки Жарма и Сазды. Но рады этому только дети, для них вся улица – большая песочница. А взрослые смотрят на барханы с раздражением и страхом, передает Первый канал "Евразия".

Мой сарай, где я держала свой скот, провалился в песчаную яму! Его засыпало за пару дней. Песок к домам подбирается. Сегодня машина ваша до нас доехала – повезло! жительница аула Жарма Тиын Балмурзаева

100 000 тенге я отдал за расчистку своей территории! За эти деньги я мог бы лошадь купить! Если не чистить, нас всех занесет песком, и мы заживо будем тут похоронены. житель аула Жарма Алдаберды Акшабаев

Песок – не снег, от него проблемы круглый год, говорят люди. Раньше до дюн был километр, сейчас барханы - в нескольких метрах от ворот. Некоторые бросили свои дома: скот негде держать, и в страхе жить невозможно. Так и осталось в Жарме 100 человек. Но они хотят сохранить свои дома. Такие же проблемы в селе Сазды.

Мы знаем про это, голову сломали, как помочь. Обратились за помощью в Управление природных ресурсов. Там уже разработали проект для сохранения двух аулов. Он обойдется в 430 млн тенге. Но срок реализации еще не определен. заместитель акима Ммангистауского района Талгат Кыланов

Суть проекта - в биологической стабилизации пустыни. Это не новшество, а мировая практика. Помогут растения, которые закрепляют почву своими корнями. Например, привычный нам саксаул. Он сможет задержать гектары дюн и остановить песчаные оползни. Главное, чтобы в бюджете региона поскорее отыскали средства на высадку и сделали ее раньше, чем песок накроет поселки.

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