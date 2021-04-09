СМИ рассказали о второй жене Кадырова и фальшивой личности официальной супруги

В России одно из СМИ выпустило расследование о личной жизни президента Чечни Рамзана Кадырова.

Издание "Проект" выпустил очередное расследование из цикла "Железные маски". Героями нового выпуска оказались глава Чечни Рамзан Кадыров и его семья, сообщает zakon.kz.

О 42-летней жене Кадырова Медни, с которой у него светский брак, известно давно, а вот о Фатиме Хазуевой Рамзан молчит. И понятно, почему, ведь в России двоеженство под запретом. Кадыров и Хазуева, вероятно, провели исламский обряд бракосочетания никах.

Знакомство Кадырова с 15-летней Фатимой произошло в 2006-м в Чечне на одном из конкурсов красоты, где девушка заняла второе место. Информацию о втором браке Кадырова подтвердил известный чеченский блогер Тумс Абдурахманов, который общался с родственниками Фатимы.

Что касается Фатимы, то она официально работает в администрации Кадырова за 100 тыс. рублей (563 тыс. тенге), при этом цена на недвижимость, записанную на нее, достигает нескольких десятков миллионов рублей.

Одних квартир в Москве у Фатимы Хазуевой почти на 500 миллионов рублей (6,5 млн долларов). Плюс роскошный дворец в Грозном — прямо напротив резиденции Рамзана Кадырова. Даже без свидетельств односельчан Фатимы, которые рассказали нам, что она — "жена главы", сразу понятно, что в Грозном она на особом положении, - объясняет автор материала Мария Жолобова.

Кроме того, расследователи предполагают, что единственная официальная жена Кадырова – Медни нарушила антикоррупционное законодательство и не указала в декларации о доходах недвижимость в Москве, которая оформлена на нее под другой фамилией - Мусаева.

"Как установило издание, Мусаева и Кадырова — это одно лицо, обладающее набором документов на оба имени. "Проект" убедился, что фамилия Мусаева — не девичья фамилия Кадыровой, до замужества ее звали Медни Айдамирова.

О разводе Кадыров не объявлял, он продолжает отчитываться об имуществе Медни Кадыровой в своей декларации. Таким образом получается, что у супруги главы Чечни две официально существующие личности — Кадырова, которая по декларации владеет всего одной квартирой на Мосфильмовской, и Мусаева, список владений которой гораздо шире, и вся эта собственность не находила отражения в декларации, - пишет издание.

Кроме того, в расследовании упоминается ранее опубликованная в СМИ информация о том, что у Рамзана Кадырова есть еще одна супруга. Ею журналисты называли местную певицу и танцовщицу Асминат Ахмадову.

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