Велогонщик "Астаны" стал победителем четвертого этапа "Тура Страны Басков"

Победу на этапе одержал испанский гонщик "Астаны" Йон Исагирре.

Велогонщик команды Astana Premier-Tech Ион Исагирре выиграл четвертый этап "Тура Страны Басков", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Расстояние от Витории-Гастейс до Хондарибии протяженностью 189,2 километра он прошел за 4 часа, 17 минут и 7 секунды.

Вторым финишировал еще один представитель Испании из команды "Bahrain-Victorious" Пельо Бильбао, американец Брэндон Макналти из "UAE-Team Emirates" стал третьим.

Остальные гонщики "Астаны" завершили этап со следующими результатами: Алекс Аранбуру — 11-м, Якоб Фульсанг — 30-м, Алексей Луценко — 65-м, Стефан Де Бод — 109-м, Омар Фраиле — 110-м, Оскар Родригес — 111-м.

"Тур Страны Басков". Четвертый этапVitoria-Gasteiz — Hondarribia. 189.2 километров

1. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — 4:17:072. Пельо Бильбао (Испания, "Bahrain-Victorious")3. Брэндон Макналти (США, "UAE-Team Emirates")

1. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана") — +0:4930. Якоб Фульсанг (Дания, "Астана")65. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — +10:00109. Стефан Де Бод (ЮАР, "Астана") — +18:46110. Омар Фраиле (Испания, "Астана")111. Оскар Родригес (Испания, "Астана")

Общий зачет:

1. Брэндон Макналти (США, "UAE-Team Emirates") — 12:25:212. Примож Роглич (Словения, "Jumbo-Visma") — +0:233. Йонас Вингегор (Дания, "Jumbo-Visma") — +0:28

9. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +1:1514. Якоб Фульсанг (Дания, "Астана") — +1:4426. Алекс Аранбуру (Испания, "Астана") — +4:1470. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +23:2586. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — +28:31123. Стефан Де Бод (ЮАР, "Астана") — +36:27125. Оскар Родригес (Испания, "Астана") — +36:56.

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