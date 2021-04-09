В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 263 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них:⠀

в городе Алматы – 39655 (+717),

в городе Нур-Султан – 34453 (+446),

в ВКО – 23200 (+49),

в Павлодарской области – 19396 (+38),

в Атырауской области – 19595 (+149),

в Карагандинской области – 18715 (+169),

в Акмолинской области – 15898 (+101),

в ЗКО – 16010(+110),

в Алматинской области – 15865 (+254),

в Костанайской области – 14096 (+33),

в СКО – 13233 (+49),

в городе Шымкенте – 7384 (+72),

в Жамбылской области – 6651 (+38),

в Актюбинской области – 6236 (+116),

в Туркестанской области – 4640 (+23),

в Мангистауской области – 4628 (+33),

в Кызылординской области – 4288 (+43).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1786 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 456,

в городе Алматы - 674,

в городе Шымкенте - 9,

в Акмолинской области - 43,

в Актюбинской области - 35,

в Алматинской области - 165,

в Атырауской области - 65,

в ВКО - 40,

в ЗКО - 113,

в Карагандинской области - 96,

в Костанайской области - 33,

в Кызылординской области - 11,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 18,

в СКО - 20.

Всего в стране выздоровели 231 324 человека от COVID-19.

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