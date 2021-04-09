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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 263 тысячи

Фото: pixabay 9 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них:

  • в городе Алматы – 39655 (+717),
  • в городе Нур-Султан – 34453 (+446),
  • в ВКО – 23200 (+49),
  • в Павлодарской области – 19396 (+38),
  • в Атырауской области – 19595 (+149),
  • в Карагандинской области – 18715 (+169),
  • в Акмолинской области – 15898 (+101),
  • в ЗКО – 16010(+110),
  • в Алматинской области – 15865 (+254),
  • в Костанайской области – 14096 (+33),
  • в СКО – 13233 (+49),
  • в городе Шымкенте – 7384 (+72),
  • в Жамбылской области – 6651 (+38),
  • в Актюбинской области – 6236 (+116),
  • в Туркестанской области – 4640 (+23),
  • в Мангистауской области – 4628 (+33),
  • в Кызылординской области – 4288 (+43).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1786 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 456,
  • в городе Алматы - 674,
  • в городе Шымкенте - 9,
  • в Акмолинской области - 43,
  • в Актюбинской области - 35,
  • в Алматинской области - 165,
  • в Атырауской области - 65,
  • в ВКО - 40,
  • в ЗКО - 113,
  • в Карагандинской области - 96,
  • в Костанайской области - 33,
  • в Кызылординской области - 11,
  • в Мангистауской области - 8,
  • в Павлодарской области - 18,
  • в СКО - 20.

Всего в стране выздоровели 231 324 человека от COVID-19.

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