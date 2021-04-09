В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 263 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них:⠀
- в городе Алматы – 39655 (+717),
- в городе Нур-Султан – 34453 (+446),
- в ВКО – 23200 (+49),
- в Павлодарской области – 19396 (+38),
- в Атырауской области – 19595 (+149),
- в Карагандинской области – 18715 (+169),
- в Акмолинской области – 15898 (+101),
- в ЗКО – 16010(+110),
- в Алматинской области – 15865 (+254),
- в Костанайской области – 14096 (+33),
- в СКО – 13233 (+49),
- в городе Шымкенте – 7384 (+72),
- в Жамбылской области – 6651 (+38),
- в Актюбинской области – 6236 (+116),
- в Туркестанской области – 4640 (+23),
- в Мангистауской области – 4628 (+33),
- в Кызылординской области – 4288 (+43).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1786 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 456,
- в городе Алматы - 674,
- в городе Шымкенте - 9,
- в Акмолинской области - 43,
- в Актюбинской области - 35,
- в Алматинской области - 165,
- в Атырауской области - 65,
- в ВКО - 40,
- в ЗКО - 113,
- в Карагандинской области - 96,
- в Костанайской области - 33,
- в Кызылординской области - 11,
- в Мангистауской области - 8,
- в Павлодарской области - 18,
- в СКО - 20.
Всего в стране выздоровели 231 324 человека от COVID-19.
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