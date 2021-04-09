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19-летний алматинец умышленно сломал качели и сам опубликовал видео с нарушением

Фото: inalmaty 9 апреля 2021, 08:09

Правонарушитель свою вину признал и выразил готовность ответить за содеянное.

19-летний житель города Алматы умышленно сломал качели в одном из дворов города, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Находясь на детской площадке, юноша сломал металлическую трубку от качелей и унес ее с собой. Эти действия фигурант выложил в сеть.

Данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники нашего подразделения сразу же установили личность правонарушителя – гражданин А., 2002 года рождения. В настоящее время собран материал административного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст.505 КРКобАП, – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

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