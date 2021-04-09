Дело Шкарупы: апелляционная инстанция оставила приговор без изменения

В отношении остальных фигурантов процесса оправдательный приговор также не изменен.

В Карагандинской области апелляционная инстанция рассмотрела приговор бывшему вице-министру энергетики Анатолию Шкарупе, передает zakon.kz.

Приговор оставлен без изменения. Об этом сообщил адвокат Шакрупы Нурлан Бейсекеев.

В отношении остальных фигурантов процесса оправдательный приговор также не изменен.

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Карагандинский областной суд оставил без изменения оправдательный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении А. Шкарупы, Қ. Байдалы, Е. Набиева, - сказано в сообщении Карагандинского облсуда.

Шкарупа, Байдалы, Набиев обвинялись в присвоении и растрате 104 427 234 тенге из выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" средств в размере 215 млн на установку в 2015 году в домах жителей Сарани приборов учета тепла.

Судом первой инстанции все трое признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения. За оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс. Судебная коллегия согласилась с вынесенным судебным актом суда первой инстанции. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона фактические данные, полученные с нарушением уголовно-процессуального закона, признаются недопустимыми в качестве доказательств и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться при доказывании любого обстоятельства. По данному уголовному делу судом первой инстанции установлены нарушения уголовно-процессуального закона, поэтому фактические данные, протоколы следственных действий, заключения экспертов признаны недопустимыми в качестве доказательств, - пояснили в суде.

Факт преступного сговора между Набиевым, Шкарупой и Байдалы не был подтвержден.

Проведенные по делу негласные следственные действия, а также допрошенные по делу свидетели со стороны обвинения прямо или косвенно не подтвердили виновность подсудимых. Отсутствовали основания для регистрации факта хищения в ЕРДР. Точная сумма ущерба по данному делу не установлена, отсутствие ущерба исключает объективную сторону состава уголовного правонарушения по ст.189 ч.4 УК. Частное постановление, вынесенное судом в адрес Генеральной прокуратуры РК на допущенное нарушение норм закона в ходе досудебного расследования, оставлено без изменения, - резюмировали в суде.

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