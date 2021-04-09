Мамин обсудил с руководством "One Web" развитие спутникового интернета в РК

Глобальная спутниковая сеть "One Web" будет состоять из 648 спутников в 18 плоскостях орбит.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял председателя совета директоров британской компании "One Web" Сунил Миттала, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Директоров британской компании доложил о ходе работ по запуску с космодрома Байконур спутников в рамках развертываемой "One Web" глобальной спутниковой сети. К настоящему времени в космос запущены 110 спутников. В 2021-2022 годах планируется осуществить свыше 8 запусков с космодрома Байконур.

Глобальная спутниковая сеть "One Web" будет состоять из 648 спутников в 18 плоскостях орбит на высоте 1200 км. Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 2021 года.

Стороны обсудили перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи.

Рассмотрен ход реализации проекта по сборке комплектующих для спутников "One Web" на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в г. Нур-Султан, а также вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории РК для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета "One Web" в страны Центральной Азии.

Во встрече приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Компания "One Web" создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к сети Интернет и передаче данных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский терминал).

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