В ЕАЭС продлили сроки нахождения автомобилей, временно ввезенных из третьих стран

Такое решение было принято в связи со сложившейся обстановкой.

Советом Евразийской экономической комиссии 5 апреля 2021 года было принято решение о продлении сроков временного ввоза по транспортным средствам для личного пользования - до 30 сентября 2021 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили для личного пользования, до 30 сентября текущего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС, - пояснили в ведомстве.

Как отмечается, решение было принято в связи со сложившейся обстановкой, связанной с принятием мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV) и невозможностью для физических лиц исполнить обязанности в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Данное решение согласуется с рекомендациями Всемирной таможенной организации, опубликованными для таможенных администраций, о работе в период пандемии COVID-19, - отметили в КГД.

Напомним, в прошлом году Советом ЕЭК было принято решение, согласно которому были продлены сроки временного ввоза по транспортным средствам для личного пользования до 31 марта 2021 года (без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования).

"Решение принято в связи с тем, что согласно Таможенному Кодексу ЕАЭС временный ввоз на территорию Союза транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в третьих странах, допускается на срок не более 1 года",- отметили в КГД МФ РК.

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