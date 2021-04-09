Суд отправил за решетку воспитательницу, истязавшую особенного ребенка

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года.

В Атырау вынесли приговор в отношении воспитательницы. Она попала на скамью подсудимых, после того, как стало известно о ее жестоком обращении с ребенком в детсаду для детей с нарушениями в развитии, передает zakon.kz.

Осужденная работала воспитателем в КГКП "Специализированный детский сад №20 "Алтын Балык" для детей с тяжелыми нарушениями речи".

Она признана виновной в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетнему ребенку. В судебном заседании И. вину признала частично, - сообщили в пресс-службе суда №2 Атырау.

Женщину признали виновной по ст.110 ч.2 УК РК (истязание) и назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало наличие у подсудимой малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу.

Дело получило широкий общественный резонанс, когда видео с издевательствами над ребенком попало в Сеть. Отец ребенка сообщал, что у них есть 25 видеозаписей с камер наблюдения, где воспитательница издевается над мальчиком и бьет его. Это произошло еще в 2019 году. Но обращения родителей мальчика в соответствующие органы не давали результатов. Ход делу дали в 2020 году, когда эта ситуация была освещена в СМИ.

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