Убийство Айзады в Бишкеке. Подозреваемый перед смертью отправил голосовое сообщение

Мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался от полученных травм.

Перед смертью, подозреваемый Замирбек Тенизбаев в убийстве жительницы Бишкека Айзады Канатбековой, отправил голосовое сообщение своим близким, сообщает zakon.kz.

Аудиосообщение распространяется в социальных сетях.

По информации АКИpress, запись предположительно была сделана 5 апреля после похищения. В аудиособщении он говорит, что сидит вместе с девушкой, которая его якобы предала. По его словам, он хотел на ней жениться, но она просила подождать, и так несколько раз. Сейчас она сидит рядом, снова врет. Также в аудиосообщении звучит и голос Айзады. При этом Замирбек признает, что отношения с ней в последние дни были сложными. Он несколько раз просит у всех прощения.

5 апреля возле кафе похитили девушку Айзаду Канатбекову. Преступление попало на камеру. На кадрах видно, как трое мужчин заталкивают в машину сопротивляющуюся девушку.

7 апреля близ Бишкека в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель.

8 апреля в Бишкеке прошел митинг против насилия после убийства 26-летней Айзады Канатбековой, которую похитили для вступления в брак.

По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался от полученных травм.

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