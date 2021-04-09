Список ТРЦ Алматы, где открыты прививочные пункты

Пункты открыты в ТРЦ и на рынках.

В УОЗ Алматы предоставили актуальный на 9 апреля список объектов, помимо поликлиник, где открыты прививочные кабинеты, передает zakon.kz.

Ниже приводим список. В УОЗ Алматы настойчиво рекомендуют предварительно узнавать, есть ли в данных прививочных пунктах вакцина. и записываться.

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Алмалинский район:

ЦОН "Алмалы Атамекен"(ул. Толе би, 160, угол ул.Ауэзова - 1 этаж)

ТРЦ "MEGA Park" (ул. Макатаева 127/1 – цокольный этаж)

Алатауский район:

ТЦ "Бакорда" (пр. Рыскулова 103/21Б – 2 этаж – 4,5,6 бутики)

Ауэзовский район:

ТРЦ "Спутник" (мкрн Мамыр 1, 8а - цокольный этаж)

ТРК "GRAND PARK" (ул. Кабдолова - 6 блок, вход снаружи)

ТРЦ "Moskva Metropolitan" (мкрн 8, 37/1 – 2 этаж, фудкорт)

ТРЦ "Almaty Mall" (ул. Жандосова, 83 – 1 этаж, возле лифта)

ТРЦ "Asia Park Almaty" (пр. Райымбека, 514а - 1 этаж, напротив ресепшн)

Бостандыкский район:

MEGA Center Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263, 247а – 1 этаж, на месте катка)

ТД "ADK" (ул. Сатпаева, 90 – 2 этаж, фудкорт)

ТРЦ "Esentai Mall" (пр. Аль-Фараби, 77/8 – 4 этаж, на месте развлекательного центра NEXT)

ТРЦ "Галерея" (ул. Тимирязева, 42 – 1 этаж)

Жетысуский район:

ТЦ "Алтын Тараз" (пр. Абылай хана, д. 3 – 1 этаж)

ТЦ "Адем" (пр. Рыскулова 101 – 3 этаж. Рядом с фудкортом)

Медеуский район:

ТРЦ "Достык Плаза" (Самал-2, 111 – 2 этаж)

ТЦ "ГУМ" (ул. Кунаева 21 – 1 этаж)

Рынок "Зеленый базар" (пр. Жибек Жолы, 53 - 1 этаж )

Турксибский район:

Рынок "Турксиб" (вход со стороны Суюнбая, 3 ворота)

Рынок "Жетысу-Семиречье" (2 этаж, сектор С 4,5,6 бутики)

ТРЦ "MART Village" (ул. Рихарда Зорге 18 – 1 этаж 32, 36 бутики)

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