Список ТРЦ Алматы, где открыты прививочные пункты

Пункты открыты в ТРЦ и на рынках.
В УОЗ Алматы предоставили актуальный на 9 апреля список объектов, помимо поликлиник, где открыты прививочные кабинеты, передает zakon.kz.
Ниже приводим список. В УОЗ Алматы настойчиво рекомендуют предварительно узнавать, есть ли в данных прививочных пунктах вакцина. и записываться.
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Алмалинский район:
- ЦОН "Алмалы Атамекен"(ул. Толе би, 160, угол ул.Ауэзова - 1 этаж)
- ТРЦ "MEGA Park" (ул. Макатаева 127/1 – цокольный этаж)
Алатауский район:
- ТЦ "Бакорда" (пр. Рыскулова 103/21Б – 2 этаж – 4,5,6 бутики)
Ауэзовский район:
- ТРЦ "Спутник" (мкрн Мамыр 1, 8а - цокольный этаж)
- ТРК "GRAND PARK" (ул. Кабдолова - 6 блок, вход снаружи)
- ТРЦ "Moskva Metropolitan" (мкрн 8, 37/1 – 2 этаж, фудкорт)
- ТРЦ "Almaty Mall" (ул. Жандосова, 83 – 1 этаж, возле лифта)
- ТРЦ "Asia Park Almaty" (пр. Райымбека, 514а - 1 этаж, напротив ресепшн)
Бостандыкский район:
- MEGA Center Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263, 247а – 1 этаж, на месте катка)
- ТД "ADK" (ул. Сатпаева, 90 – 2 этаж, фудкорт)
- ТРЦ "Esentai Mall" (пр. Аль-Фараби, 77/8 – 4 этаж, на месте развлекательного центра NEXT)
- ТРЦ "Галерея" (ул. Тимирязева, 42 – 1 этаж)
Жетысуский район:
- ТЦ "Алтын Тараз" (пр. Абылай хана, д. 3 – 1 этаж)
- ТЦ "Адем" (пр. Рыскулова 101 – 3 этаж. Рядом с фудкортом)
Медеуский район:
- ТРЦ "Достык Плаза" (Самал-2, 111 – 2 этаж)
- ТЦ "ГУМ" (ул. Кунаева 21 – 1 этаж)
- Рынок "Зеленый базар" (пр. Жибек Жолы, 53 - 1 этаж )
Турксибский район:
- Рынок "Турксиб" (вход со стороны Суюнбая, 3 ворота)
- Рынок "Жетысу-Семиречье" (2 этаж, сектор С 4,5,6 бутики)
- ТРЦ "MART Village" (ул. Рихарда Зорге 18 – 1 этаж 32, 36 бутики)
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