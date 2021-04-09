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Список ТРЦ Алматы, где открыты прививочные пункты

Фото: zakon.kz 9 апреля 2021, 10:06

Пункты открыты в ТРЦ и на рынках.

В УОЗ Алматы предоставили актуальный на 9 апреля список объектов, помимо поликлиник, где открыты прививочные кабинеты, передает zakon.kz.

Ниже приводим список. В УОЗ Алматы настойчиво рекомендуют предварительно узнавать, есть ли в данных прививочных пунктах вакцина. и записываться.

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Алмалинский район:

  • ЦОН "Алмалы Атамекен"(ул. Толе би, 160, угол ул.Ауэзова - 1 этаж)
  • ТРЦ "MEGA Park" (ул. Макатаева 127/1 – цокольный этаж)

Алатауский район:

  • ТЦ "Бакорда" (пр. Рыскулова 103/21Б – 2 этаж – 4,5,6 бутики)

Ауэзовский район:

  • ТРЦ "Спутник" (мкрн Мамыр 1, 8а - цокольный этаж)
  • ТРК "GRAND PARK" (ул. Кабдолова - 6 блок, вход снаружи)
  • ТРЦ "Moskva Metropolitan" (мкрн 8, 37/1 – 2 этаж, фудкорт)
  • ТРЦ "Almaty Mall" (ул. Жандосова, 83 – 1 этаж, возле лифта)
  • ТРЦ "Asia Park Almaty" (пр. Райымбека, 514а - 1 этаж, напротив ресепшн)

Бостандыкский район:

  • MEGA Center Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263, 247а – 1 этаж, на месте катка)
  • ТД "ADK" (ул. Сатпаева, 90 – 2 этаж, фудкорт)
  • ТРЦ "Esentai Mall" (пр. Аль-Фараби, 77/8 – 4 этаж, на месте развлекательного центра NEXT)
  • ТРЦ "Галерея" (ул. Тимирязева, 42 – 1 этаж)

Жетысуский район:

  • ТЦ "Алтын Тараз" (пр. Абылай хана, д. 3 – 1 этаж)
  • ТЦ "Адем" (пр. Рыскулова 101 – 3 этаж. Рядом с фудкортом)

Медеуский район:

  • ТРЦ "Достык Плаза" (Самал-2, 111 – 2 этаж)
  • ТЦ "ГУМ" (ул. Кунаева 21 – 1 этаж)
  • Рынок "Зеленый базар" (пр. Жибек Жолы, 53 - 1 этаж )

Турксибский район:

  • Рынок "Турксиб" (вход со стороны Суюнбая, 3 ворота)
  • Рынок "Жетысу-Семиречье" (2 этаж, сектор С 4,5,6 бутики)
  • ТРЦ "MART Village" (ул. Рихарда Зорге 18 – 1 этаж 32, 36 бутики)

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