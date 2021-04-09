Проект стоимостью более 100 миллионов юаней запущен в Хоргосе за 26 дней

1 апреля состоялся официальный запуск предприятия по производству одежды.

Учитывая важное значение Хоргоса в политике реформ и открытости в западном направлении КНР, сухой порт обладает тремя очевидными преимуществами: местоположение, льготная политика и открытость.

С начала этого года Хоргос координировал профилактику и контроль эпидемии, а также экономическое и социальное развитие, настаивал на том, чтобы взять реальную экономику за основу, продолжал оптимизировать бизнес-среду и предоставлял предприятиям услуги для обеспечения бесперебойной работы предприятий.

1 апреля состоялся официальный запуск предприятия по производству одежды, проект по производству одежды "Синь туан" инвестирован текстильной компанией "Хоргос Синь Туан". Первая очередь проекта составляет 6000 квадратных метров. В основном планируется выпускать одежду, ориентированную на экспорт: медицинскую защитную одежду, бахилы, камуфляжную одежду, школьную форму и другие товары.

На производстве будет использоваться порядка 600 единиц оборудования, рабочий коллектив составляет 600 человек.

СунХайху, генеральный директор компании "Синь Туан" сказал: Беспрепятственный запуск этого проекта был обеспечен решительной поддержкой со стороны городского комитета партии Хоргоса и городского правительства. Реализация проекта заняла всего 26 дней с момента переговоров и ввода в эксплуатацию, Мы в полной мере ощутили благоприятную бизнес-среду и качественные услуги Хоргоса. В 2021 году Хоргос сосредоточится на развитии реальной экономики и привлечения инвестиций, особенно в конкурентоспособные отрасли. Планируется изучение инновационных механизмов инвестирования, использования полного цикла производства, расширения рынка сбыта, увеличить качество и эффективность экономического развития, а также обеспечить выполнения задач "14-й пятилетки" и добиться результатов к 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая.

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