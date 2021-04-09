Коронавирус в Казахстане: все меньше регионов остается в "зеленой" зоне

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В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Павлодарская области. Добавились СКО и Мангистауская область.
Опубликована матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана, передает zakon.kz.
Согласно данным на 9 апреля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Павлодарская области. Добавились СКО и Мангистауская область.
В "зеленой" зоне остаются: Туркестанская, Жамбылская область, ВКО и Костанайская область.
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