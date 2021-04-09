Один осужденный убил другого в колонии Алматинской области

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Проводится служебное расследование.
В колонии Алматинской области один осужденный убил другого, передает zakon.kz.
Сегодня, 9 апреля в колонии средней безопасности Алматинской области один из осужденных в результате конфликта нанес другому телесные повреждения, повлекшие смерть. Конфликт произошел в камере дисциплинарного изолятора.
Сотрудники учреждения оказали первую медицинскую помощь. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
С целью выяснения обстоятельств, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство ДУИС, - говорится в сообщении Комитета уголовно-исполнительной системы.
Отмечается, что осужденные ранее были судимы, по настоящему делу осуждены по статьям "Грабеж" и "Разбой". Являлись злостными нарушителями режима содержания и имели третью отрицательную степень поведения.
По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР, проводится служебное расследование.
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