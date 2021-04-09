ООН отреагировал на убийство Айзады в Бишкеке

7 апреля близ Бишкека в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель.

Организация Объединенных Наций отреагировала на похищение и убийство 26-летней Айзады Канатбековой в Бишкеке, передает zakon.kz.

В ООН пишут, что новость о смерти Айзады Канатбековой является трагическим напоминанием о необходимости положить конец практике похищения девушек для принудительного брака.

Система ООН в Кыргызстане призвала все соответствующие органы принять меры для реагирования и рассмотрения дел по статье "Похищение лица с целью вступления в брак" и обеспечить эффективное и быстрое расследование.

Подтверждая свою твердую приверженность поддержке искоренения детских, ранних и принудительных браков, система ООН в Кыргызстане приветствует официальные заявления президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова, в которых смерть Айзады определяется как недопустимая национальная трагедия. ООН поддерживает народ Кыргызстана, выражающий нетерпимость к любым формам насилия в отношении женщин и девочек, включая любое поведение, связанное с "ала качуу", - говорится в сообщении.

ООН приветствует усиление сотрудничества между правительством и гражданским обществом для прекращения пагубной практики. ООН также призывает непрерывно принимать и обеспечивать соблюдение законов и правовых положений, которые направлены на предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин и девочек, обеспечивая при этом безопасность и защиту переживших насилие женщин, их доступ к справедливым инструментам судебной защиты и привлечение виновных к ответственности с соблюдением законности.

5 апреля возле кафе похитили девушку Айзаду Канатбекову для принудительного вступления в брак. Преступление попало на камеру. На кадрах видно, как трое мужчин заталкивают в машину сопротивляющуюся девушку.

7 апреля близ Бишкека в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель. По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался.

8 апреля в Бишкеке прошел митинг против насилия после убийства этой девушки. Собравшиеся потребовали отставки главы МВД.

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