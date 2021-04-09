В Алматинской области ужесточили карантин

Постановление вступает в силу с 7 утра 12 апреля.

Главный государственный санитарный врач Алматинской области 9 апреля 2021 года подписал постановление "О режиме карантина и усилении некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает zakon.kz.

Продолжить карантин в Алматинской области и ввести некоторые ограничительные меры, - говорится в документе.

В частности, приостанавливается деятельность:

объектов общественного питания при заполняемости не более 50% , в том числе более 30 посадочных мест. При этом деятельность банкетных залов запрещается.

дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек

детских оздоровительных лагерей

детских развлекательных центров (игровых площадок) как в помещении, так и на открытом воздухе

развлекательных объектов, включая ночные клубы, бильярды, караоке, букмекерские конторы, компьютерные клубы и т.д.

театров, кинотеатров

движение межобластных, междугородних нерегулярных (туристических) перевозок.

непродуктовых магазинов площадью свыше 2000 кв.м, кроме объектов по продаже стройматериалов

обучение в традиционном формате студентов колледжей, лицеев и вузов.

Запрещается проведение спортивных мероприятий, секций, кружков.

Не могут работать объекты культуры – музеи, концертные залы и т.д.

Вместе с тем внутри населенных пунктов общественный транспорт будет работать до 23 часов, в часы пик количество транспорта будет увеличено.

Полностью посмотреть текст документа можно здесь.

Постановление вступает в силу с 7 утра 12 апреля.

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