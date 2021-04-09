В Алматинской области ужесточили карантин

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Постановление вступает в силу с 7 утра 12 апреля.
Главный государственный санитарный врач Алматинской области 9 апреля 2021 года подписал постановление "О режиме карантина и усилении некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает zakon.kz.
Продолжить карантин в Алматинской области и ввести некоторые ограничительные меры, - говорится в документе.
В частности, приостанавливается деятельность:
Запрещается проведение спортивных мероприятий, секций, кружков.
Не могут работать объекты культуры – музеи, концертные залы и т.д.
Вместе с тем внутри населенных пунктов общественный транспорт будет работать до 23 часов, в часы пик количество транспорта будет увеличено.
Полностью посмотреть текст документа можно здесь.
Постановление вступает в силу с 7 утра 12 апреля.
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