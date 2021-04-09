Курс доллара превысил 433 тенге на торгах

Стоимость доллара в обменниках доходит до 434,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 433,04 тенге (+0,04), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433-434,5 тенге, евро – 512-517 тенге, рос. рубль - 5,6-5,65 тенге.

Между тем цены на нефть снижаются на торгах 9 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,08%, составив $59,55 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае понизились на 0,30% - до 63,01$.

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