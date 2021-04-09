Госсекретарь США назвал высказывание Байдена о Путине "прагматичным подходом"

В середине марта в интервью ABC News президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос журналиста о том, как может американский лидер одновременно называть президента России Владимира Путина "убийцей" и работать с ним, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По словам госсекретаря, Джо Байден руководствуется прагматичным подходом в отношениях с Россией.

Байден очень хорошо понимает две вещи: ему нужно "привлечь Россию к ответственности за любые безрассудные и враждебные действия", которые она предпринимает, и в то же время быть открытым к сотрудничеству в общих интересах двух стран, - ответил он.

В середине марта в интервью ABC News президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. В ответ на слова Байдена Путин пожелал ему здоровья и напомнил, что "мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества". Также он подчеркнул, что США придется считаться с интересами России.

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