В Алматы ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается

Третья волна началась с марта, она обусловлена мутированными штаммами коронавируса (южно-африканским и британским) – 14 582 случаев на текущий день с 1 марта.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы остается напряженной с тенденцией к ухудшению, передает zakon.kz.

В Департаменте санэпидконтроля сообщили, что в настоящее время в Алматы продолжается третья волна эпидемии. При первой волне эпидемии пик заболеваемости был в июле месяце 2020 года - 6 372 случая, пик второй волны, начавшейся с октября месяца 2020 года, зарегистрирован в январе текущего года - 3607 случаев, третья волна началась с марта, она обусловлена мутированными штаммами коронавируса (южно-африканским и британским) – 14 582 случая на текущий день с 1 марта.

С начала эпидемии зарегистрировано 39 655 случаев коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения 1 948,9), с начала 2021 года - 21 134 случая (показатель на 100 тыс. населения 1038,7), в марте – 9 525 случаев, за восемь дней апреля – 5 057 случаев, за последние сутки 717 случаев. Суточный прирост составил 1,8. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней 231,3 против 215,2 за предыдущие семь дней при репродуктивном числе R – 1,132, - сообщили в ДСЭК города.

В ведомстве отмечают, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей до года продолжается, достигнув 64 случаев в неделю: 1-я неделя марта – 12 случаев (обычное течение КВИ), 2-я неделя – 27 случаев (начало регистрации мутированных штаммов), 3-я неделя – 41 случай, 4-я неделя – 54 случая, 1-я неделя апреля – 64 случая, т.е. недельная регистрация случаев среди детей до 1 года возросла в 5,3 раза: среди детей до 14 лет – с 107 случаев до 372, т.е. в 3,5 раза.

За последние 14 дней отмечается снижение заболеваемости КВИ на 1,1% среди подростков 15 – 19 лет (с 4,5 до 3,4%), среди граждан 20 – 39 лет - на 3,5% (с 39,1 до 35,6%). Среди алматинцев 40 – 59 лет и старше 60 лет заболеваемость возросла на 1,4% (с 26,7 до 28,1%) и на 4% (с 19,2 до 23,0%) соответственно. Данная ситуация свидетельствует о нацеленности мутированного вируса на младенческие, детские и старшие возраста – 60 лет и более.

Причинами такого роста коронавирусной инфекции в Алматы являются прежде всего распространение мутированных штаммов COVID-19.

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