Назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы АП

Им стал Канатбек Жайсанбаев.

Канатбек Жайсанбаев назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится на сайте Акорды.

Канатбек Жайсанбаев ранее занимал должность заместителя заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК. Он родился 8 февраля 1980 года в Кызылорде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная юридическая академия (2000)

Юрист

· Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2012)

Экономист

Трудовой стаж:

· Преподаватель Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (2000-2001);

· Главный специалист администратора судов по Кызылординской области (08.2001-09.2001);

· Главный специалист, главный инспектор, заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2001-2005);

· Начальник управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2005-2007);

· Юрист ТОО "Kazakh Integrated Services" и ТОО "CNRG Capital" (2007-2008);

· Заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2008-2010);

· Руководитель аппарата акима Кызылординской области (2010-10.2016);

· Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 10.2016)

Ранее эту должность занимал Нурлан Сауранбаев, которого 9 апреля назначили новым главой АО "НК "Қазақстан темір жолы".

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