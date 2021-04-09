Оскандалившегося чиновника из ВКО хотят уволить

Ранее областного чиновника обвинили в неподобающем поведении.

9 апреля состоялось очередное заседание Совета по этике в ВКО, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя Управления культуры – Мираса Жумагулова, действия которого вызвали широкий общественный резонанс, передает zakon.kz.

По итогам заседания Совет внес рекомендацию акиму ВКО об увольнении Мираса Жумагулова с занимаемой должности за нарушения норм Этического кодекса государственных служащих.

Ранее областного чиновника обвинили в неподобающем поведении. В распространяемой информации говорилось о том, что глава управления пошел в караоке и познакомился с девушкой. Возле дома чиновника произошла ссора - девушка собиралась позвонить в полицию, но госслужащий вырвал телефон из ее рук.

Полицию вызвали соседи. В ДП позже подтвердили, что на обоих людей составили протоколы.

В Департаменте Агентства по делам государственной службы по ВКО тогда заявили, что указанный факт был взят на контроль для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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