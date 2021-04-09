Землетрясение произошло в Алматинской области

Эпицентр расположен в 290 км на юго-восток от Алматы.

Землетрясение произошло на юге Казахстана, передает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 9 апреля в 11.54 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 290 км на юго-восток от Алматы, в горах Райымбекского района Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 8.8.Магнитуда MPV 4.0.Координаты эпицентра 42.54° с.ш. 79.57° в.д.Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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