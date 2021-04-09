Кульгинов раскритиковал дороги в Нур-Султане 

Инспектирование улиц показывает, что не все дороги выполнены качественно.

Аким столицы Алтай Кульгинов раскритиковал качество дорог в городе. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает zakon.kz.

Инспектирование улиц показывает, что не все дороги выполнены качественно. После ремонта некоторых дорог не прошло и 3-4 лет, как необходимо заново проводить ремонтные работы! Нарекания со стороны жителей обоснованы. Задача профильного управления не только провести конкурс на определение подрядных организаций, но и обеспечить качество и долгий срок службы! Обеспечить людям комфортный уровень проживания, - написал аким.

Алтай Кульгинов поручил управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города ускорить проведение ямочного ремонта дорог. Также необходимо приступить к среднему ремонту дорог. В список улиц внести те, которые нуждаются в ремонте, где высокая проходимость, новые застраивающиеся районы. Кроме того, также включить улицы, где ранее не было асфальтного покрытия.

По его словам акцент, как и в прошлом году, нужно сделать на старую часть города и на жилые массивы.

Спрос с профильного управления и дорожников будет высоким! Некачественные работы приниматься не будут. На недобросовестных подрядчиков будем подавать в суд и вносить в черный список. Сделаны замечания Казавтожолу. В ремонте не допускается использование некачественных материалов. Запускаем работу асфальтобетонного завода. Это позволит ускорить темпы дорожных работ, - написал Кульгинов.

В 2020 году в столице было отремонтировано более 170 улиц. 100 из них в жилых массивах.

В текущем году отремонтируем не меньше заданной планки, - подытожил он.

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