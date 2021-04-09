Военный самолет на трассе в Мангистау: В Минобороны рассказали подробности

Это были учения, сказали в ведомстве.

В Министерстве обороны рассказали подробности посадки военного самолета на трассе в Мангистауской области, передает zakon.kz.

На западе Казахстана завершена комплексная проверка компонентов Сил специальных операций "Алтын Жебе".

В проверке приняли участие подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

На заключительном этапе проверки впервые в истории Вооруженных Сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области, - говорится в сообщении ведомства.

Посадка была выполнена в рамках повышения мобильности подразделений Военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что военный самолет приземлился на трассе Актау-Жанаозен. Видео с места события запечатлели очевидцы. По их словам, трассу перекрыли сотрудники полиции. Водителей отправили по объездной дороге.

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