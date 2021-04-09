Деньги за прогулы незаконно взымали у студентов колледжа в Костанае

"Штрафы" оплатили 229 студентов, а общая сумма выплат превысила 1 млн тенге.

Прокуратура Костаная провела анализ деятельности организаций образования. Были установлены факты применения к студентам незаконных штрафных санкций, передает zakon.kz.

К примеру, один из колледжей города за пропуск одного занятия по неуважительной причине обязывал студента оплатить денежный штраф в размере 500 тенге, а за пропуск практического занятия - 3 000 тенге.

"Штрафы" оплатили 229 студентов, а общая сумма выплат превысила 1 млн тенге.

После вмешательства городской прокуратуры незаконные сборы прекратились. Вместе с тем, ранее взысканные денежные средства возвращены студентам.

В случае обнаружения аналогичных фактов незаконных действий со стороны организаций образования жителей и студентов попросили обращаться в прокуратуру Костаная (ул.Толстого, 57; тел.: 53-34-39) или в уполномоченный орган в сфере образования (ул.Гоголя, 177 "А"; тел.: 54-94-82).

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