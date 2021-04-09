В Акмолинской области участковый вытащил из петли 14-летнюю девочку

В настоящее время она находится в больничном изоляторе и чувствует себя лучше.

Капитан Данияр Алиханұлы Нұрғамиден, участковый инспектор полиции группы местной полицейской службы поселкового отдела полиции Жаксынского районного ОП, 8 апреля на своем административном участке предотвратил суицид несовершеннолетней девочки, передает zakon.kz.

В этот день в дежурную часть Жаксынского РОП поступило телефонное сообщение от 28-летней жительницы с.Перекатное. Женщина рассказала, что ее 32-х летняя сестра бьет свою несовершеннолетнюю дочь. Как позже рассказали очевидцы, устроив дома скандал, женщина, схватила дочь за шею и стала ее душить, угрожая при этом, что отдаст ее младшего брата и сестру в детский дом. Не дожидаясь следственно-оперативной группы, участковый инспектор незамедлительно отправился на место происшествия. Прибыв по адресу указанному заявительницей, участковый обнаружил в состоянии алкогольного опьянения хозяйку дома, мать троих детей, состоящую на учете как хронический алкоголик, - рассказали в полиции.

В этот же момент в дом забежала 11-летняя дочь женщины, и увидев участкового инспектора полиции, сообщила ему, что в сарае повесилась ее старшая сестра.

Полицейский побежал в сарай и обнаружил 14-летнюю старшую дочь хозяйки дома, висящую, будучи привязанной за веревку на балке крыши. Не теряя драгоценных минут, страж порядка, приподняв девочку, снял ее с петли, - сказали в ДП.

К счастью, девочка хоть и уже теряла сознание, но была жива. В дальнейшем участковый вызвал бригаду скорой помощи и сообщил о случившемся в дежурную часть.

В настоящее время она находится в больничном изоляторе и чувствует себя лучше. С 14- летней девочкой, семья которой находится на профилактическом учете, работают психологи.

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