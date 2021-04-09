Стендап-комик из Казахстана пришел к Урганту

Ранее интервью у Евгения взял российский блогер Юрий Дудь.

Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков пришел в гости к ведущему российского вечернего шоу Ивану Урганту, передает zakon.kz.

Об этом Чебатков сообщил в своем Instagram.

Сегодня на первом канале, - подписал он фотографию.

Ранее интервью у Евгения взял российский блогер Юрий Дудь. Он рассказал Юрию о личной и профессиональной жизни. Кроме этого, он рассказал, как на казаха реагируют в России.

Стендап-комик родился и вырос в Усть-Каменогорске. После школы он переехал в Томск и поступил в Томский университет. В 2015 году Чебатков перебрался в Москву и стал ведущим на радио Comedi Radio. На телевидении он дебютировал в шоу Stand Up.

Евгений Чебатков потомок русских сосланных в Казахстан в 30-е годы XX века.

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