В Алматы появился серийный поджигатель подъездов

Собранные материалы переданы в полицию.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы обеспокоены участившимися случаями серийных загораний детских колясок в подъездах. Специалисты считают, что это были умышленные поджоги, передает zakon.kz.

В ДЧС пишут, что с 6 октября 2020 года по сегодняшний день зарегистрировано 35 пожаров в подъездах многоквартирных жилых домов, горели коляски, велосипеды и др. При их горении огонь переходит на входные группы и простенки подъездов.

Только в период с 6 октября по 25 декабря 2020 года в мегаполисе зарегистрировано 20 пожаров в ночное время.

Кроме того, зарегистрированы случаи нескольких возгораний в один день: 7 ноября с 7 до 10 утра осуществлено 5 выездов в Бостандыкском районе в многоэтажки микрорайонов "Казахфильм", № 2,14,28 и "Алмагуль" д.№5, 33.

А 27 февраля 2021 года с 7 утра, с разницей в десятки минут, пожарные тушили загорания по 3 адресам Бостандыкского района в микрорайоне "Коктем".

В этом году уже зарегистрировано 15 пожаров в четырех районах города (Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский), горели детские коляски и другие предметы, складированные в подъездах первых этажей.

Согласно проведенных проверочных мероприятий установлено, что во всех случаях возникновения пожара послужили умышленные поджоги. В настоящее время материалы переданы в Департамент полиции Алматы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии Правилами пожарной безопасности в Казахстане запрещается складировать под лестничными клетками и эвакуационных путях предметы домашнего обихода (детские коляски, санки, велосипеды, мебель и др).

ДЧС просит жителей Алматы не оставлять в подъездах детские коляски, велосипеды, мебель и другие предметы.

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