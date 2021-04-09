Кем Анита Цой приходится Виктору Цою, рассказала певица

Этот вопрос до сих пор является одним из популярных в поисковых запросах об Аните Цой.

Известная российская певица Анита Цой рассказала, кем является Виктору Цою, передает zakon.kz.

Этот вопрос ей озвучили в рамках проекта "Загугли звезду" Teleprogramma.pro. Как оказалось, этот вопрос до сих пор является одним из популярных в поисковых запросах об Аните Цой.

Я ярая поклонница и фанатка Виктора Цоя, а еще я его однофамилица. Цой - моя личная фамилия, данная мне мужем и Господом Богом. Мне доводилось видеть Виктора Цоя на концертах, я знаю его папу, он бывал на моих концертах. Благодарна судьбе за это знакомство - достойнейший человек, - отметила певица.

Он также добавила, что посвятила Виктору Цою несколько песен. Например, "Полет".

Еще один запрос в поисковике о певице - каково состояние ее здоровья после перенесенного коронавируса.

Здесь она поделилась, что до сих пор ощущает последствия болезни.

С момента болезни прошло девять месяцев и, хочу сказать, врачи правы: кто сильнее болеет коронавирусом, у того и последствия будут тяжелее. Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну - у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное, - сказала она.

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