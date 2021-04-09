Иностранных журналистов и зрителей не пустят на Олимпиаду - член МОК

Ранее ходили слухи об этом.

Глава Объединенного мира борьбы (UWW) и член МОК Ненад Лалович в ходе визита в Алматы на Азиатский отборочный турнир по трем стилям борьбы на Олимпиаду в Токио поделился интересным инсайдом о проведении главных стартов четырехлетия предстоящим летом, передает zakon.kz.

На стартовавшем в Алматы Азиатском отборочном турнире действуют жесткие санитраные правила. Все схватки проходят без зрителей, а количество аккредитаций для журналистов минимально. Объясняя причины таких жестких мер, глава UWW Ненад Лалович пояснил, что все это делается для сохранения самой возможности проводить спортивные соревнования и в рамках подготовки к проведению летом 2021 года Летних Олимпийских игр в Токио в условиях продолжающейся пандемии.

Во-первых мы адаптируемся к ситуации, управляем рисками, сводим их к минимуму, насколько это возможно. И адаптируем всю систему к тому, что будет на Олимпиаде в Токио этим летом. Там не будет иностранных болельщиков, не будет прессы (СМИ), не будет гостей по линии "олимпийской семьи" и спонсоров. Будет только немного представителей МОК, не будет зарубежных зрителей, в том числе зарубежных волонтеров. Это ситуация, в которой мы живем. Мы все вынуждены идти на это, чтобы проводить спортивные соревнования, - сказал Ненад Лалович.

Член МОК добавил, что решение по резкому сокращению аккредитаций для прессы на Азиатский отборочный турнир в Алматы было принято в соответствии с нашим санитарным протоколом по предотвращению распространения COVID-19 и направлено на уменьшение до максимума людей, находящихся в зале одновременно и способных контактировать со спортсменами.

Мы живем в закрытых обстоятельствах, вынуждены что-то запрещать, потому что мы не хотим, чтобы иностранные спортсмены, побывавшие в Казахстане, вернулись в свои страны инфицированными коронавирусом. Это важно и для Казахстана, и для нас. Тоже самое при проведении соревнований в других странах. Мы полагаем, что такие строгие правила, в том числе пресс-конференции через видео, онлайн, помогут не останавливать спорт и в то же время избегать заражения, - заключил Ненад Лалович.

9 апреля на ковре за путевки в Токио борются 4 казахстанцев, представителей греко-римской борьбы. Это Мейржан Шермаханбет (67 кг), Нурсултан Турсынов (87 кг), Олжас Сырлыбай (97 кг) и вернувшийся после 14-летнего перерыва ветеран Георгий Цурцумия (130 кг). Буквально недавно стало известно, что Турсунову удалось завоевать олимпийскую лицензию.

Ранее на чемпионате мира-2019, прошедшем в Нур-Султане, сборная Казахстана завоевала лицензии в весовых категориях 60 кг и 77 кг в греко-римской борьбе, в категориях 57 кг, 65 кг, 74 кг, 97 кг в вольной борьбе, а также в весах 50 кг и 76 кг в женской борьбе.

Что касается Олимпиады, то в условиях пандемии коронавируса COVID-19 количество местных зрителей на олимпийских трибунах в Токио может быть сокращено до 50% от заполняемости спортивных объектов,

Альберт Ахметов

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