В Казахстане ожидаются осадки

Об этом сообщает "Казгидромет".

На севере, востоке и в центре Казахстана ожидаются дождь, снег. На остальной территорий страны погода без осадков. , передает zakon.kz.

Казгидромет сообщает, что на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. На севере, востоке и в центре республики ожидаются осадки (дождь, снег), на остальной территорий РК погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе республики с пыльной бурей, на севере – гололед.

В Карагандинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20, на юго-востоке области порывы 23 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Восточно-Казахстанской области местами - туман.

В Жамбылской, ночью Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, местами - туман.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Мангыстауской области утром и днем на побережье - туман.

В Атырауской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

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