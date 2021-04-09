Сколько жилья было продано в Казахстане за три месяца

В столице число сделок по отношению к марту 2020 года выросло в 2,6 раза.

Количество сделок купли-продажи жилья в стране в январе-марте 2021 года составило 115 351. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

В марте 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 673 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 28,2%, - говорится в сообщении.

При этом количество сделок купли-продажи жилья за 3 месяца (январь-март 2021 года) по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 74,2%.

В частности, в Алматы количество сделок по купле-продаже жилья составило 6 481, из которых 5 811 квартиры в многоэтажных домах. При этом их число к марту прошлого года выросло в 2 раза, к январю-марту 2020 года – на 37,4%.

В Нур-Султане было продано 6 524 недвижимости, из которой 6 389 квартиры в многоэтажных домах. Число сделок по отношению к марту 2020 года выросло в 2,6 раза, к январю-марту 2020 года - на 95,3%.

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