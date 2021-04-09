COVID-19 может стать причиной ожирения, гипертензии и диабета - профессор

Нужно знать свои факторы риска.

После того, как человек вылечится от коронавируса, ему рано расслабляться. Перенесенное заболевание может спровоцировать новые недуги. Об этом в ходе междисциплинарной научной конференции "Ключевые вопросы внутренних болезней в эпоху COVID-19", проходящей онлайн в КазНМУ имени Асфендиярова рассказал профессор из Японии, передает zakon.kz.

Известный японский ученый, председатель клинико-медицинского факультета международного Университета здоровья Токио Татсуо Шимосава назвал факторы риска больных коронавирусом. По его мнению, научные исследования показывают, что у перенесших болезнь людей с большой долей вероятности могут появится ожирение, гипертензия и диабет.

По данным страховых компаний в сентябре 2019 года, то есть до пандемии в США только 57% американцев имели повышенное артериальное давление. В прошлом году после COVID-19 уровень больных гипертензией американцев достигла 68%. Я боюсь, что после окончания пандемии гипертензия станет болезнью нашего времени. Также серьезное опасение вызывает проблема ожирения. Это исследования этого года, здесь можно увидеть индекс массы тела, вы видите, что он постоянно растет. Если заставить людей сидеть дома, ограничить от физических упражнений, питание как правило не очень. В результате возникает повышение веса. Это происходит не только где-то в больничных учреждений, но и на дому. Это еще один фактор риска – развитие диабета и гипертензии. Необходимо внимательно следить за своим образом жизни и уровнем сахара в крови, - рассказал известный ученый из Токио.

Профессора, академики, врачи и другие эксперты из нескольких стран мира делятся опытом лечения внутренних болезней в условиях пандемии коронавируса. В онлайн режиме 7-8 апреля проходит международная междисциплинарная научная конференция конференции "Ключевые вопросы внутренних болезней в эпоху COVID-19". КазНМУ собрал на онлайн площадке специалистов из Казахстана, России, Италии, Японии, Португалии, Болгарии. Эксперты подготовили уникальные доклады о течении различных болезней у зараженных коронавирусом, а также о методах диагностики и лечения тех или иных внутренних патологий у пациентов с подтвержденным COVID-19. Эксперты КазНМУ имени Асфендиярова одними из первых начали информационную кампанию о новом штамме коронавируса еще до появления опасной инфекции на территории Казахстана.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!