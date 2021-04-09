В Акмолинской области работают 26 прививочных пунктов

В связи с увеличением поставок вакцины подготовлены еще 68 прививочных пунктов и 180 выездных бригад.

В Акмолинской области ведется активная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Для проведения медицинской процедуры по области функционируют 26 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады, сообщает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

В связи с увеличением поставок вакцины подготовлены еще 68 прививочных пунктов и 180 выездных бригад.

В начале апреля дополнительно открыт передвижной прививочный пункт в торгово-развлекательном центре "РИО" в городе Кокшетау, где за прошедшую неделю вакцину получили 425 человек.

Как сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина, на сегодня получено 9900 доз вакцины, привито 9684 человека первым компонентом, 4832 человека - вторым компонентом. В числе привитых медицинские работники, учителя, воспитатели дошкольных учреждений, сотрудники силовых структур, полицейские и другие категории населения. Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых не зарегистрировано.

8 апреля получено еще 11000 доз вакцины "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комбината. В апреле на Акмолинскую область запланировано выделение порядка 50 000 доз вакцины.

"В настоящее время каждый желающий может получить вакцину от коронавирусной инфекции. Для этого он должен обратиться к своему участковому врачу. После этого, поликлиника включит его в список и пригласит на получение прививки в порядке очереди. Также Министерство здравоохранения запустило новую услугу "Запись на вакцинацию" на портале "электронного правительства". Гражданин должен авторизоваться на портале и подать заявку, которая поступает в медицинскую организацию по месту прописки. Медорганизация рассматривает и распределяет заявку с указанием времени вакцинации", - добавила Айнагуль Мусина.

К слову, на сегодня Акмолинская область находится в "красной зоне" по распространению коронавирусной инфекции. В регионе с 11 апреля вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры.

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