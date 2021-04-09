В Алматы полицейские несколько лет руководили ОПГ

От преступных действий ОПГ государству причинен ущерб в особо крупном размере - на сумму более 247 млн тенге.

Изобличена преступная группа сотрудников полиции Алматы, которые списывали штрафы за ПДД на протяжении нескольких лет, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматы закончено уголовное дело в отношении сотрудников полиции ДП города. Следствием установлено, что полицейские в 2016 году с вовлечением ранее судимого руководили ОПГ до их изобличения, то есть до 2020 года. Данияр Бигайдаров.

По его словам, члены ОПГ с 2016 по 2020 года, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно осуществляли списание административных штрафов граждан, возникших в связи с нарушением правил дорожного движения.

Следователь добавил, что от преступных действий ОПГ государству причинен ущерб в особо крупном размере - на сумму более 247 млн тенге.

В настоящее время обвиняемые лица переданы в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы с избранием соответствующих мер пресечения. Окончательное решение о степени виновности будет принято судом. Также хотелось бы отметить, что 25 марта, находящийся в международном розыске, член организованной преступной группы задержан. В настоящее время в отношении него проводится следственные действия, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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