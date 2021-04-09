Из-за деструктивных пассажиров вылетевший из Тараза самолет вернулся обратно

В их отношении составили несколько административных протоколов.

На самолете рейсом Тараз - Нур-Султан пассажир устроил дебош, передает zakon.kz.

8 апреля текущего в 15.30 самолет, выполнявший рейс сообщением Тараз - Нур-Султан, вылетел из Тараза, а через час вернулся обратно в аэропорт из за деструктивного пассажира. Правонарушителя передали сотрудникам Линейного отделения полиции. После чего самолет вылетел в пункт назначения.

В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 56-летний житель Жамбылской области, который, находясь на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна. Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

В отношении него составлены сразу три административных протокола: по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков и появления в общественных местах в состоянии опьянения) и ч.1 ст.566 КоАП РК (Нарушения правил поведения на воздушном судне) и наложен штраф в размере 13 МРП.

Также в отношении пассажирки этого же самолета были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство по ч.1 ст.434 КоАП РК, за нарушение правил поведения на воздушном судне по ч.1 ст. 566 КоАП РК и наложен штраф в размере 3 МРП.

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