В Алматы выросло число зараженных коронавирусом детей до года

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Алматы бьет рекорды по заражаемости коронавирусом.
Заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, что в городе выросло число зараженных коронавирусом детей до года, передает zakon.kz.
Заражаемость детей до одного года в 2021 году наблюдается. Если в январе было около 10, то на сегодняшний день мы имеем более 60 случаев. Это связано с тем что на территории Алматы были выявлены мутированные штаммы. Во вторую очередь - контакт в домашних семейных очагах от близких и родных, - сказала она.
Алматы бьет рекорды по заражаемости коронавирусом. Накануне, 8 апреля в городе зарегистрировали 717 случаев заражения. Это самое большое число заболевших по стране.
На прошлой неделе в мегаполисе начали прививать от этой инфекции всех желающих. В Управздраве сообщили, что это была тестовая вакцинация. Массовая вакцинация может начаться 13 апреля.
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