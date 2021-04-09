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Судью подозревают в особо тяжком преступлении в Алматинской области

Фото: Pixabay 9 апреля 2021, 16:52

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от физического лица за вынесение судебного акта в его пользу.

Районного судью подозревают в особо тяжком коррупционном преступлении в Алматинской области, сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено расследование в отношении судьи Уйгурского районного суда за совершение особо тяжкого коррупционного преступления, - сообщил Бигайдаров.

По его словам, судья подозревался в получении взятки в особо крупном размере от физического лица за вынесение судебного акта в его пользу.

29 марта этого года генеральным прокурором судья был предан суду, - добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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