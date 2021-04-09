Когда будет готова казахстанская вакцина, рассказали в правительстве

25-27 числа Казахстан уже получит первые дозы.

На каком этапе находится разработка казахстанской вакцины, рассказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Тугжанов напомнил, что разработкой казахстанской вакцины QazVac занимается институт биологической безопасности, находящийся в поселке Гвардейский Жамбылской области.

Вопрос не простой. Многие ведущие страны мира не имеют сегодня собственной вакцины. Сотрудники этого института смогли выработать инактивированную вакцину. У нас сегодня по требованиям GMP по международному стандарту 21 апреля будет завершено 50% исследования. По итогам, мы в принципе будем готовы к производству нашей собственной вакцины. Но институт биологической безопасности - это НИИ, они смогли разработать такую вакцину, и сегодня их возможность - на уровне 50 тысяч доз, - сказал он.

По его словам, Минздрав на основании клинических исследований всех трех фаз должен дать заключение. Это произойдет в конце апреля.

Я думаю, 25-27 числа Казахстан уже получит первые дозы. Эффективность нашей вакцины хорошая, фактически, считайте, 25-27 числа первые казахстанские вакцины будут поставлены по нашим основным хабам - в Актюбинске, Алматы, Шымкенте и Нур-Султане. На следующий месяц они еще 50 тысяч сделают. Это май. Потом 100 тысяч, - уточнил спикер.

Заместитель премьер-министра сообщил, что так как институт не сможет заниматься производством вакцины в больших количествах, то для этого "сегодня подготовили дополнительную площадку". Субстанцию из Казахстана будут разливать в Турции.

Из субстанции у нас готовится бал-продукт, на основании бал-продукта в последующим идет розлив самой вакцины. Поэтому где-то уже с июня мы можем выйти на 500 тысяч, - заключил Тугжанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!